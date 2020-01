Primavera, Menichini: “Abbiamo sbagliato approccio. Arbitri? Serve più attenzione”

La brutta sconfitta di questo pomeriggio della Lazio Primavera contro il Sassuolo è stata analizzata nel dettaglio da mister Menichini, che ha risposto alle domande poste dai cronisti presenti al ‘Fersini’: “Cosa salva della partita di oggi? Il secondo tempo, abbiamo creato qualche opportunità, potevamo pareggiare in un paio di circostanze. Mi dicono che c’erano due rigori a nostro favore che non sono stati dati, anche abbastanza evidenti. Nel primo tempo non c’è stato l’approccio giusto, col Genoa abbiamo perso ma li abbiamo messi in difficoltà con un atteggiamento di aggressività, oggi non avevamo questa caratteristica. Bravissimo Alia, ma siamo riusciti ad andare sotto su una disattenzione di tutta la retroguardia. Abbiamo cambiato anche modulo, cercando l’ampiezza. Rigori? Sono arrabbiato con la squadra per l’atteggiamento del primo tempo, gli arbitri devono essere più attenti. Sono sicuro non l’abbia visto o l’abbiamo visto in maniera diversa, ma sono situazioni che cambiano le gare. Fa parte del calcio, dobbiamo stare attenti ma ci vuole più attenzione da parte di tutti”.

FUTURO - “Play-out? Non ho paura, chi fa questo mestiere non lo deve avere. Questi ragazzi devono crescere in fretta, perché il tempo corre veloce. C’è poco da salvare, c’è stata una squadra lunga, i difensori non sono andati a prendere l’attaccante, non c’è stata compattezza né tra linee né tra reparti. Nel secondo abbiamo fatto meglio in queste situazioni, ed almeno abbiamo creato i presupposti per pareggiare o comunque riaprire la partita. Episodi ed errori nostri. Problema d’attacco? Parlano i numeri, abbiamo il peggior attacco del campionato, dobbiamo cercare di finalizzare meglio. Le prossime? Sono tutte partite difficili, noi dobbiamo essere più attenti e più pronti, soprattutto a non sbagliare atteggiamento all’inizio. Dobbiamo continuare a lavorare”.

Roma - Lazio, le statistiche del derby della Capitale

Derby, Zeman: “Il mio cuore è diviso a metà. Chi vincerà? La Lazio sta meglio…” - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE