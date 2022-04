SETTORE GIOVANILE | Lazio U16 campione! Vinto il campionato Allievi Nazionali

Fonte: TuttoGossipNews.it

La Lazio U16 è campione d'Italia. I ragazzi allenato da Alboni hanno vinto il campionato Allievi Nazionali con una giornata d'anticipo. I biancocelesti hanno avuto la certezza di aver conquistato il titolo grazie ai tre punti presi nel pomeriggio in casa dei cugini della Roma. Il derby è stato vinto dalla prima squadra della Capitale per 1-3: Sessa, Paolocci e Ferrari i marcatori laziali. Con questa vittoria la Lazio ha raggiunto quota 44 punti, aumentando il divario proprio con i cugini, secondi in classifica, di 8 punti. L'ultima volta che i biancocelesti hanno vinto la categoria risale alla stagione 1977/78, 44 anni fa. Questo successo è l'ennesima dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto dal direttore Bianchessi e da tutto lo staff del vivaio biancoceleste.