FORMELLO - Lazio, Inzaghi cancella la "doppia": metà seduta per Jony

FORMELLO - Doppia seduta, almeno da programma. Poi, come spesso accaduto nelle scorse settimane, Simone Inzaghi decide di cancellare la sgambata pomeridiana. Alle 10.30, quindi, scatta l'allenamento mattutino, l'unico della giornata: gli impegni posticipati, ancora da ufficializzare, permettono una gestione totale della rosa da parte di Simone Inzaghi. Lulic è out (infortunio alla caviglia), Acerbi e Marusic avranno il tempo per rientrare in vista della sfida con l'Atalanta. Entrambi, così come Luis Alberto (ancora in Spagna per il problema all'inguine riscontrato durante la partita con il Bologna), non hanno partecipato alla seduta andata in scena al Fersini. Tra gli assenti Patric e Lukaku. Inzaghi ha rimpolpato la rosa aggregando i baby Primavera Ndrecka e Moro. Da monitorare Jony: la scorsa settimana visitato in Paideia per un fastidio alla caviglia sinistra, oggi ha iniziato regolarmente in gruppo per poi rientrare in anticipo negli spogliatoi. Interrotte a metà le esercitazioni tecniche. Per lo spagnolo non dovrebbe trattarsi di un nuovo infortunio, ma semplicemente dello stesso acciacco accusato prima del match con il Bologna.

Pubblicato il 3/03 alle 12:00