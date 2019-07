Calciomercato Lazio, accostato Nuytinck dell'Udinese. Ma in difesa...

Una voce di mercato spinge Nuytinck verso la Lazio. Un'indiscrezione di mercato riportata da tuttoudinese.it, secondo cui il giocatore non rientrerebbe fra le prime scelte di Tudor per la prossima stagione. L'arrivo di Becao e la voglia del tecnico dei friulani di giocare con difensori improntati all'impostazione del gioco, potrebbero fargli trovare meno spazio. La Lazio dal canto suo però, dopo aver fatto rientrare il caso Radu e aver fatto sbarcare nella Capitale Vavro, avrebbe già sistemato il reparto arretrato. I biancocelesti tornerebbero sul mercato solo nel caso in cui uscissero due difensori: Patric e Wallace su tutti.



Pubblicato il 31 luglio alle 23.10