Calciomercato Lazio, Wallace fa le valigie: il difensore vola in Turchia

AGGIORNAMENTO 29/09 ALLE 00:30 - Emergono i dettagli dell'operazione che dovrebbe portare Fortuna Wallace al Malatyaspor. Il brasiliano andrà in Turchia gratis, ma nel contratto ci sarà una clausola in favore dei biancocelesti. Qualora il club turco cederà il brasiliano dovrà versare il 50% del ricavato nella cassa dei capitolini. Lazio che risparmia un ingaggio importante e sistema anche l'indice di liquidità. Con l'uscita del centrale verdeoro, le aquile possono così annunciare Fares e Hoedt che aspettavano una cessione importante per essere tesserati ufficialmente.

La Lazio si muove sul mercato. Dopo aver chiuso l'operazione in entrata per Pereira, ora c'è bisogno di vendere: i biancocelesti devono snellire l'organico, e devono farlo partendo dagli "esuberi". Uno di questi è Wallace che si è allenato a parte finora, e che finalmente avrebbe trovato una nuova squadra. Si tratta del Malatyaspor, squadra che milita nella massima serie del campionato turco. Secondo quanto riportato dal portale record.pt, il difensore brasiliano ha fatto la sua scelta ed è pronto a firmare col club turco per le prossime due stagioni. La cessione dell'ex Braga libererà anche uno slot per gli extracomunitari, così la Lazio che non avrebbe più paletti per eventuali colpi al fotofinish. Lista dei 25 e indice di liquidità permettendo.

