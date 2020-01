Serie A, pari col brivido tra Inter e Atalanta: Handanovic para un rigore all'88'

L'Inter parte fortissima ma alla fine deve tirare un sospiro di sollievo. Che sudata per Conte, che portiere Handanovic. Lo sloveno salva i nerazzurri letteralmente in calcio d'angolo, respingendo il rigore del potenziale ko di Muriel all'88'. Il pareggio contro l'Atalanta è il risultato più giusto: la sommatoria perfetta di due tempi agli antipodi. Nel primo domina l'Inter, che colpisce un palo con Lukaku dopo 34'' secondi e va in vantaggio al 4' con Lautaro Martinez. Dominano i nerazzurri, soffrono i bianchi (la Dea era vestita in versione da trasferta, ndr). Nel finale di tempo polemiche per un rigore non assegnato ai bergamaschi, c'era. Circostanza che comunque non scombussola la squadra di Gasperini che, anzi, nella ripresa cambia totalmente approccio alla partita. Due legni - palo di Malinkovskiy, traversa di Gomez - con nel mezzo il gol del pari di Gosens. Infine il penalty, vanificato dallo specialista Handanovic. Con questo punto l'Inter è a solo +4 dalla Lazio (che ha una partita in meno, ndr), mentre l'Atalanta insegue i biancocelesti a 7 lunghezze di distanza.