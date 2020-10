RIVIVI LA DIRETTA - Sampdoria - Lazio 3-0: i biancocelesti crollano, Quagliarella & Co. non sbagliano

Sampdoria - Lazio 3-0 (32' Quagliarella, 40' Augello, 74' Damsgaard)

Serie A 2020/21 - 4ª giornata

Stadio 'Luigi Ferraris' - sabato 17 ottobre, ore 18.00

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva (77' Léris), Jankto (67' Damsgaard), Ekdal (57' A. Silva), Thorsby; Ramirez (57' Verre), Quagliarella (77' Keita). A disp.: Letica, Ravaglia, Ferrari, Regini, Colley, Askildsen, La Gumina. All.: Claudio Ranieri

Indisponibili: Gabbiadini

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt (58' Vavro); Parolo (45' Marusic), Milinkovic, Leiva (75' Cataldi), Luis Alberto, Anderson (45' Fares); Correa, Caicedo (58' Muriqi). A disp.: Reina, Alia, Armini, Novella, Czyz, Akpa Akpro, Moro. All.: Simone Inzaghi

Indisponibili: Proto, Radu, Luiz Felipe, Lazzari, Bastos, Lulic, Lazzari.

Squalificati: Immobile

Diffidati: nessuno

SECONDO TEMPO

90'+3' Fischio finale. Finisce Sampdoria - Lazio.

90'+2' Sampdoria ancora in attacco con Thorsby e Damsgaard.

90' Prolungato possesso palla della Sampdoria, con Verre che conclude in porta: interviene Strakosha. Intanto, sono stati segnalati tre minuti di recupero.

87' Correa manca l'ennesima occasione: il 'Tucu' non conclude in porta e viene raggiunto dagli avversari.

85' Luis Alberto tenta la conclusione dalla distanza, ma il tiro è completamente fuori misura.

84' Cross di Fares per Correa, ma la palla è troppo arretrata e viene arpionata da un calciatore della Samp.

82' Doppia parata di Strakosha, prima su Damsgaard, poi su Keita.

80' Sampdoria a un passo dal poker. Keita tenta di anticipare Strakosha, che esce bene. L'ex Lazio rimane a terra per qualche secondo, salvo poi chiarirsi con l'ex compagno di squadra.

77' Ultime sostituzioni per Ranieri: escono Candreva e Quagliarella, entrano Leris e Keita.

75' Altro cambio per Simone Inzaghi: esce Leiva, entra Cataldi.

74' Tris Sampdoria. Il tiro di Quagliarella viene parato da Strakosha, poi l'errore di Patric è fatale alla Lazio. A rimorchio arriva Damsgaard, che colpisce la traversa e porta a tre le marcature della Sampdoria.

72' Sponda di Muriqi per Milinkovic, che conclude in porta d'esterno. La palla si perde al lato dei pali difesi da Audero.

70' Otimo scambio tra Muriqi e Correa, ma l'argentino non trova l'angolo per insaccare in rete.

69' Verre serve bene Quagliarella. L'attaccante si gira verso la porta ma viene murato dalla retroguardia capitolina.

68' Altro calcio di punizione per la Lazio: la palla di Lucas Leiva arriva direttamente tra le mani di Audero.

67' Terzo cambio per Ranieri: esce Jankto, entra Damsgaard.

66' Correa conclude in porta dal limite dell'area di rigore, mura Yoshida.

65' Calcia Luis Alberto all'indirizzo di Fares, ma l'algerino non arriva sulla palla.

64' Correa s'invola verso la porta difesa da Audero. Thorsby, con un colpo di mano, interrompe l'azione e rimedia il cartellino giallo. Sarà calcio di punizione per i biancocelesti.

62' Cross di Acerbi all'indirizzo di Marusic, c'è il colpo di testa di Jankto che mette la palla in corner.

61' Intervento di Thorsby su Correa e calcio di punizione per la Lazio.

60' Cross basso di Candreva, Vavro intercetta.

58' Cambio anche per la Lazio: Vavro sostituisce Hoedt, mentre Muriqi prende il posto di Caicedo.

57' Prima sostituzione per la Sampdoria: escono Ramirez ed Ekdal, entrano Verre e Adrien Silva.

54' Scontro duro tra Milinkovic e Augello, con entrambi i giocatori che finiscono a terra. Secondo il direttore di gara, è stato il blucerchiato ad arrivare prima sulla palla. Dunque, calcio di punizione in favore della Samp.

53' Altra occasione sprecata da Caicedo che si attarda a concludere in porta e viene raggiunto da Jankto.

52' Cross di Candreva sul secondo palo, interviene Patric.

51' Bella azione personale di Lucas Leiva, che si lamenta per una spinta di Tonelli. Il brasiliano perde l'equilibrio e finisce a terra, l'arbitro lascia correre.

50' Altro corner guadagnato da Fares dopo la deviazione di Bereszynski. Luis Alberto calcia, ma la palla va direttamente tra le mani di Audero.

48' Complicato uno-due di qualità tra Luis Alberto e Caicedo, ma l'azione non diventa pericolosa per la retroguardia blucerchiata.

47' Luis Alberto dalla bandierina, colpisce Correa ma la palla si perde al lato della porta. Rimessa per la Sampdoria.

46' Calcio d'angolo per la Lazio, conquistato dal neo-entrato Fares.

45' Inizia il secondo tempo. Doppio cambio per la Lazio: escono Parolo e D. Anderson, entrano Marusic e Fares.

PRIMO TEMPO

45' Fischia due volte Orsato. Finisce il primo tempo di Sampdoria - Lazio.

43' La gara si sta innervosendo: ammonizione anche per Caicedo, per un fallo proprio ai danni di Ramirez, appena sanzionato.

43' Il secondo cartellino giallo della gara è per Ramirez.

42' La Lazio prova a rendersi pericolosa. Luis Alberto serve all'interno dell'area di rigore Caicedo, ma il tiro non è preciso e la palla si perde al lato della porta.

40' Raddoppia la Sampdoria. Dagli sviluppi del calcio d'angolo, Augello calcia al volo. Strakosha, probabilmente coperto da compagni e avversari, rimane fermo sulla linea della porta.

39' Il cross di Augello diventa un tiro. Strakosha arriva sul pallone, deviando il tiro in calcio d'angolo.

37' Jankto stoppa e crossa in area di rigore, ma il tiro non è preciso. Recupera Patric, che poi mette la palla in corner.

32' La Sampdoria va in vantaggio con Quagliarella. Cross di Augello con l'attaccante che svetta indisturbato all'interno dell'area di rigore, mettendo in rete la palla con un colpo di testa. Sia Hoedt che Acerbi troppo lontani dalla marcatura.

30' Lancio lungo all'indirizzo di Caicedo. Audero non esce e rimane in piedi, con l'ecuadoriano che tenta di dribblarlo. Alla fine, l'arbitro ferma l'azione per posizione di off-side dell'attaccante.

30' Fallo di Thorsby su Milinkovic, e calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza del centrocampo.

29' Quagliarella vede Strakosha fuori dai pali e tenta il clamoroso gol da centrocampo. La palla va senza problemi all'estremo difensore della Lazio.

27' La palla di Djavan Anderson viene messa fuori da Quagliarella. Rimessa laterale per la Lazio.

25' Sponda di Quagliarella per Ramirez, che si lascia anticipare da Milinkovic. La palla va direttamente tra le gambe di Strakosha.

24' Ottima copertura difensiva di Parolo che ferma l'azione potenzialmente pericolosa condotta da Ekdal.

22' Patric serve Correa che, spalle alla porta, si lascia rubare la palla da Tonelli, che vince il duello con l'argentino.

21' Bel cross di Patric dalle parti di Caicedo, anticipato da Tonelli.

20' Ottimo scambio Candreva - Bereszynski sulla fascia, ma il passaggio di quest'ultimo si perde in out.

18' Sbaglia Tonelli, Correa recupera la palla ma si attarda a concludere in porta. L'argentino "frana" direttamente su Audero.

17' Servito da Correa, Parolo stoppa la palla e conclude in porta. Il tiro viene murato da Thorsby.

15' Azione individuale di Candreva con l'aiuto di Ramirez. Alla fine, Acerbi mette la palla in calcio d'angolo.

14' Cross lungo di Candreva in zona Quagliarella, esce bene Strakosha.

12' Il primo cartellino giallo lo rimedia Marco Parolo per il fallo ai danni di Jankto.

10' Dal limite dell'area di rigore Quagliarella, chiuso bene da Patric, controlla la palla con un braccio. Riparte la Lazio.

9' Duello Augello - Parolo, con il centrocampista della Lazio che interviene bene in scivolata.

7' Duro intervento di Thorsby su Correa, e calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza del centrocampo.

6' Cross di Bereszynski murato da Djavan Anderson. I blucerchiati si lamentano per un colpo di mano del biancoceleste, ma Orsato non interviene e fa continuare l'azione.

5' Correa serve Caicedo che s'invola verso la porta difesa da Audero, chiude bene Tonelli.

4' Buon controllo di Caicedo, ma c'è la copertura provvidenziale di Augello, che fa ripartire i suoi.

3' Cross di Djavan Anderson, ma la palla non supera Yoshida, che allontana il pericolo.

2' Batte Ramirez, allontana Parolo. La palla finisce tra i piedi di Ekdal che conclude dalla distanza, ma la palla è alta sopra la traversa.

2' Trattenuta di Acerbi su Quagliarella e calcio di punizione in favore della Sampdoria.

1' Si parte! La Sampdoria gioca il suo primo pallone.

AGGIORNAMENTO ORE 17.55 - I giocatori di entrambe le squadre fanno ingresso sul campo del 'Ferraris'.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria - Lazio. Alla ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali, la squadra di Inzaghi dovrà superare l'ostacolo blucerchiato prima di poter iniziare, martedì all'Olimpico, la propria esperienza in Champions League contro il Borussia. Il gruppo guidato da Ranieri, nelle prime tre gare della nuova stagione, ha ottenuto la vittoria solamente con la Fiorentina, uscendo con le ossa rotte sia dal match con il Benevento che da quello con la Juventus. Quattro, invece, i punti dei biancocelesti in classifica.

