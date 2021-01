Parma - Lazio, scelto l'arbitro del match: tutti i precedenti

Archiviata con una vittoria la sfida contro la Fiorentina, per la Lazio si avvicina la gara contro il Parma, in programma al Tardini domenica 10 gennaio alle 15.00. Intanto sul sito ufficiale dell'AIA, è stato reso noto il nome dell'arbitro che dirigerà il match. Si tratta di Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Rossi. Il quarto uomo sarà Sozza, mentre Di Paolo ricoprirà il ruolo di Var. L'Avar, infine, sarà il signor Di Vuolo.

I PRECEDENTI - Il fischietto di Torino ha diretto i biancocelesti in sei occasioni nel corso della sua carriera. Cinque volte è arrivata la vittoria, mentre una sola di queste gare si è conclusa con il pareggio. Si tratta di quella col Benevento dello scorso 15 dicembre. Genoa, Bologna, Cagliari, Udinese e Atalanta le avversarie che la Lazio ha sfidato in gare dirette dal signor Pairetto. Tutte, come anticipato, terminate con il successo dei capitolini. Tre i rigori assegnati a favore dei biancocelesti.

Di seguito, le designazioni arbitrali di tutte le gare in programma:

BENEVENTO – ATALANTA Sabato 09/01 h. 15.00

MANGANIELLO

VILLA – MOKHTAR

IV: CAMPLONE

VAR: CALVARESE

AVAR: LONGO



FIORENTINA – CAGLIARI h. 18.00

GIACOMELLI

VALERIANI – LOMBARDI

IV: GARIGLIO

VAR: BANTI

AVAR: MELI



GENOA – BOLOGNA Sabato 09/01 h. 18.00

DOVERI

CECCONI – LANOTTE

IV: SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: RANGHETTI



JUVENTUS – SASSUOLO h. 20.45

MASSA

IMPERIALE – COLAROSSI

IV: ABISSO

VAR: CHIFFI

AVAR: DI IORIO



MILAN – TORINO Sabato 09/01 h. 20.45

MARESCA

GALETTO – PRENNA

IV: FABBRI

VAR: GIUDA

AVAR: FIORITO



PARMA – LAZIO h. 15.00

PAIRETTO

DEL GIOVANE – ROSSI C.

IV: SOZZA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI VUOLO



ROMA – INTER h. 12.30

DI BELLO

PRETI – BINDONI

IV: ORSATO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI



SPEZIA – SAMPDORIA Lunedì 11/01 h. 20.45

PICCININI

RASPOLLINI – PERROTTI

IV: DIONISI

VAR: LA PENNA

AVAR: LIBERTI



UDINESE – NAPOLI h. 15.00

PASQUA

DE MEO – BOTTEGONI

IV: MARINELLI

VAR: NASCA

AVAR: TOLFO



H. VERONA – CROTONE h. 15.00

MASSIMI

MONDIN – SCHIRRU

IV: AURELIANO

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

