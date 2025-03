Calciomercato Lazio | Durosinmi nel mirino già prima di giovedì: a Plzen l'incontro con gli agenti

RASSEGNA STAMPA - Il mercato a volte è questione di destino. Rafiu Durosinmi, attaccante del Viktoria Plzen, ha segnato contro la Lazio proprio nei giorni in cui il ds Fabiani, come riporta il Corriere dello Sport, stava cercando di portarlo a Roma per giugno. Il suo gol contro i biancocelesti, proprio nei giorni dell’assalto di mercato, sembra scritto nel copione di una storia ricca di coincidenze e intrecci.

Il nigeriano, classe 2003, 193 cm di altezza, è un obiettivo biancoceleste ancor prima del sorteggio contro il Plzen e Fabiani ne ha approfittato per incontrare i suoi manager in occasione della trasferta. L'attaccante interessa per la sua duttilità, mobilità e capacità di palleggio: è valutato circa 10 milioni e a gennaio 2024 era stato vicino all’Eintracht Francoforte, ma non superò le visite mediche dopo un infortunio al ginocchio.

Cresciuto in Nigeria, ha giocato in squadre minori della Repubblica Ceca prima di imporsi al Viktoria Plzen, dove in questa stagione ha segnato 5 gol in 9 partite (è tornato da un lungo infortunio solo il 3 febbraio). La Lazio continua a monitorarlo: con un costo relativamente accessibile e un’esperienza europea già consolidata, Durosinmi rappresenta un’occasione di mercato da non perdere. I contatti continueranno, e il suo futuro potrebbe presto tingersi di biancoceleste.