Calciomercato Lazio, Il Messaggero: “Nuovo rinnovo per Marusic”

Sarà un'estate ricca di cambiamenti in casa Lazio. Tre giornate al termine del campionato e poi sarà tempo di valutazioni soprattutto per quanto riguarda la rosa. Il centro del mercato sarà ovviamente Milinkovic-Savic. Il serbo è il gioiello che la società è pronta a sacrificare per rimettere in sesto l'indice di liquidità e anche per fare cassa e procedere all'acquisto di almeno 6-7 rinforzi necessari.

Intanto un primo tassello per il futuro sembra essere già stato posato: come riporta l'edizione odierna de il Messaggero la società ha infatti rinnovato il contratto di Marusic per la seconda volta. Il prolungamento del contratto fino al 2024 del montenegrino è stato firmato ad agosto e ufficializzato il 30 marzo, alla chiusura della relazione semestrale. Stando a quanto riportato dal quotidiano il rapporto tra il calciatore e la Lazio si sarebbe prolungato ora fino al 2026.