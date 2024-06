Calciomercato Lazio | Lotito-Setti, la strategia (comune) dei due presidenti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'operazione più calda in casa Lazio pare essere al momento Noslin-Cabal. Il primo è l'obiettivo principale, il secondo quello "aggiunto". Setti chiede 20 milioni più bonus e percentuali di rivendita, Lotito ha provato ad inserire Akpa-Akpro che però vuole tornare a Monza dopo il prestito di quest'anno. Il presidente, senza inserimento di altre contropartite, non ha intenzione di spendere più di 20 milioni. Non c'è tempo per trattare: la prima deadline è il 30 giugno. Come riferisce Corriere dello Sport, ogni anno il presidente del Verona, per questioni di bilancio, punta a chiudere una cessione remunerativa entro questa data. Lotito, dall'altra parte, "carica" i costi del mercato dal 1° luglio in poi. Col Verona, qualche volta, ha fatto uno strappo alla regola, ad esempio nell'operazione Cancellieri. E anche in questo caso, il patron ha aperto alla chiusura entro il 30. Serviranno senz'altro altri contatti per trovare un accordo che soddisfi tutti: Noslin può agire da centravanti, ala aggiuntiva ma anche sottopunta. Cabal andrebbe a rinforzare la fascia sinistra. Baroni ne sarebbe felice, ci ha lavorato al Verona: ripartendo con loro sarebbe avvantaggiato nella ricostruzione della squadra.

TORNA ALLA HOMEPAGE