Calciomercato Lazio | Mandas, Baroni e Leali: ora è rebus portieri
RASSEGNA STAMPA - Rebus anche in porta. Sembrava praticamente scontata a gennaio la cessione di Mandas, chiuso da Provedel alla Lazio. Il greco vuole giocare: si era interessato il Torino su richiesta di Baroni, che proprio l'anno scorso in biancoceleste gli aveva dato tanto minutaggio ribaltando le gerarchie. Si era fatto avanti anche il Genoa, con cui si era intavolato uno scambio.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri aveva dato l'ok a Leali in prestito per sei mesi come secondo portiere, con Mandas in rossoblù. Alla fine però non se n'è fatto più nulla, con il Genoa che ora sta chiudendo per l'arrivo di Bento dall'Al Nassr. Come scrive lo stesso quotidiano, l'ipotesi di Leali non è ancora tramontata: può sbarcare lo stesso nella Capitale, sempre a titolo temporaneo. La Lazio, infatti, non ha intenzione di spendere soldi anche per un vice-Provedel.