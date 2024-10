Calciomercato Lazio | Pedro poteva finire al Como: il retroscena sulla proposta

RASSEGNA STAMPA - Oggi avversari, ma potevano essere dalla stessa parte. Tra luglio e agosto Fabregas ha corteggiato a lungo il vecchio amico Pedro per convincerlo a sbarcare a Como. La tentazione è stata forte, ma alla fine lo spagnolo ha deciso di onorare il contratto con la Lazio aspettando la scadenza (il prossimo giugno).

Ora è tutta un'altra situazione. L'accordo dell'ex Barcellona dovrà sicuramente essere rinegoziato, visto il rendimento. La decisione arriverà nella fase finale della stagione. In estate però, come raccontato da Il Corriere dello Sport, è arrivato il netto rifiuto del numero 9 biancoceleste proprio all'offerta del tecnico comasco.

Pedrito infatti si sentiva ancora in grado di poter dare tanto alla Lazio. E le ultime prestazioni gli stanno dando ragione. Per Baroni ormai è fondamentale non solo dentro al campo, con lui in panchina si è messo nuovamente in gioco. Anche Fabregas ora è avvisato, vista la condizione straripante in cui si trova la spagnolo che potrebbe anche partire dal primo minuto.