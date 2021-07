Calciomercato Lazio, per Felipe Anderson manca solo l'annuncio: la situazione

Ultimi dettagli da sistemare, e poi Felipe Anderson tornerà a vestire la maglia della Lazio. Sull'operazione non ci sono più dubbi, a maggior ragione dopo la conferma di Sarri in conferenza stampa. Restano da formalizzare, riporta la rassegna stampa di Radiosei, le formalità burocratiche per finalizzare il contratto quadriennale da 2,5 milioni a stagione. Il brasiliano ha accettato di ridursi lo stipendio e al tempo stesso Lotito è riuscito ad andargli incontro grazie al Decreto Crescita (che permette di risparmiare sulla cifra lorda).

SOLO L'ANNUNCIO - Non resta dunque che attendere l'annuncio e capire come ci si dovrà muovere per il suo approdo nella Capitale. Le indicazioni del Governo sono chiare: "A tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia nel Regno Unito è fatto obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 48 ore antecedenti all'ingresso in Italia, alla sorveglianza sanitaria o a un periodo di cinque giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione e, infine, a effettuare un test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di isolamento fiduciario". Non sarebbe a norma, dunque, la possibilità di transitare prima da altri Paesi, per poi giungere a Roma senza dover "scontare" la quarantena.

AURONZO - Probabile. dunque, che Sarri debba attendere qualche giorno in più per averlo a disposizione ad Auronzo di Cadore. Diverso il discorso per Hysaj, che ieri ha svolto le visite mediche e oggi dovrebbe partire col resto dei compagni per il Paese delle Tre Cime di Lavaredo. È il terzino che il tecnico aveva richiesto: è stato accontentato.

