ESCLUSIVA - Gonzalez, l’agente: “La Lazio è il suo sogno. E con Sarri…”

Diego Gonzalez è la novità, oltre a Pellegrini, giunta ieri nelle ultime ore di mercato. Il giovane paraguaiano classe 2003 è stato un colpo del patron biancoceleste, scovato tra le fila della seconda serie messicana al Celaya Club. Vent’anni e tanta voglia di emergere, una sfida allettante e fortemente voluta quella che lo aspetta in Italia. In esclusiva ai nostri microfoni Alessandro Monfrecola, agente del ragazzo, ha presentato il nuovo acquisto della Lazio. Queste le parole: “Può fare la prima punta, ma anche la seconda. Ha un’ottima tecnica, calcia bene col sinistro e col destro. Può fare cose importanti, ma deve ambientarsi. Può migliorare molto stando con Sarri, è uno dei migliori prospetti attualmente impegnato nel campionato sudamericano col Paraguay. Ha un gran margine di miglioramento e con un maestro come Sarri può farcela senza dubbio, raggiungendo obiettivi importanti. Ha una grande personalità pur essendo molto giovane, fisicamente sta bene. Si sta mettendo in luce. Non ha mai giocato con quelli della sua età, questa è una cosa positiva. Vincere un campionato in Serie B messicana, arrivando primo nella fase normale che precede i playoff, significa giocare in campi infuocati e a questa età avere un ruolo determinante in una squadra che punta a vincere significa che non hai paura di niente. Ha fame e cattiveria, un po’ come Luka Romero. Credo che legheranno, si vede che hanno voglia di emergere”

TRATTATIVA - “Tutto lo staff e il presidente sono rimasti colpiti dal ragazzo, le condizioni economiche permettevano il trasferimento e quindi è stato preso. Credo che sia stato individuato in questo campionato, in cui ci sono i veri prospetti latini perché battere nella fase finale squadre come l’Argentina non è da tutti. Si aggregherà alla prima squadra? Il club di appartenenza ha richiesto specificatamente che venga aggregato alla prima squadra, ma s’intende che si allenerà con i grandi e poi deciderà l’allenatore se farlo giocare o meno. Naturalmente, lui è disponibile a giocare anche con i suoi pari età. Che ne pensa della trattativa? Gliel’ho tenuta nascosta per scaramanzia. L’ha scoperto ieri poco prima di scendere in campo per la sfida contro il Venezuela, nel corso della riunione tecnica. Appena lo ha saputo gli è stato chiesto di uscire dalla sala e firmare, non ha esitato un secondo. Per lui la Lazio è un sogno, la conosce ed è onorato di far parte della prima squadra della Capitale. L’ha detto lui stesso (ride ndr.). Desiderava giocare nel campionato italiano, è contentissimo”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE