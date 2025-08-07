Italia, il ct Gattuso fa tappa a Formello: il motivo dell'incontro con Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il tour di Gennaro Gattuso tra i centri sportivi della Serie A prosegue, e oggi è il turno di Formello. Dopo la visita al Bologna a Casteldebole, il commissario tecnico azzurro incontrerà Maurizio Sarri nella casa della Lazio, dove il Comandante è tornato lo scorso giugno dopo 489 giorni di assenza.

Quello tra Gattuso e Sarri sarà un confronto dal sapore particolare: fino a poche settimane fa, come ricorda il Messaggero, i due erano concorrenti per la guida tecnica della squadra biancoceleste. Se Lotito ha sempre avuto in cima alla lista Sarri, negli stessi giorni si era fatto avanti anche Gattuso, proposto da agenti vicini al direttore sportivo Fabiani. Quest’ultimo, però, ha sempre sostenuto con convinzione il ritorno dell'ex tecnico della Juve e del Chelsea. In poco tempo lo scenario è cambiato radicalmente: Gattuso ha preso in mano la Nazionale dopo l’esonero di Spalletti, mentre Sarri ha ripreso in mano la Lazio con la voglia di ricominciare.

L’incontro di oggi servirà a impostare un canale di comunicazione diretto tra il ct e l’allenatore biancoceleste, come accadrà anche con gli altri tecnici di Serie A nel corso della stagione. Al fianco di Gattuso ci saranno i collaboratori Riccio e Bonucci, e il capo delegazione Buffon. Dopo il confronto con lo staff tecnico e dirigenziale, il ct parlerà con alcuni dei giocatori più in vista, valutando anche possibili convocazioni in vista dei delicati impegni di settembre contro Estonia e Israele, validi per la qualificazione ai Mondiali.