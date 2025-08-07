Lazio, segnali positivi da Isaksen: ecco i risultati delle ultime analisi
RASSEGNA STAMPA - La Lazio aspetta Gustav Isaksen. La mononucleosi ha fermato la sua preparazione estiva durante il ritiro di Formello, ora scalpita per rientrare in campo e tornare a lavorare con il gruppo. Negli giorni scorsi ha svolto alcune sessioni di allenamento in palestra, in attesa del riscontro degli ultimi esami che ha svolto.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le analisi avrebbero dato buoni risultati. Il danese è ancora fuori, ovviamente, per i postumi della malattia, ma i controlli fanno ben sperare. Una volta ristabilito completamente riprenderà ad allenarsi per essere pronto quanto prima per il campionato, che inizierà il prossimo 24 agosto (in trasferta contro il Como).
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.