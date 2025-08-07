Betis-Como, altro che amichevole: volano schiaffi, calci e pugni - VD

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un’amichevole tutt’altro che amichevole quella andata in scena tra il Como e il Real Betis che si è conclusa con il punteggio di 3-2 per i lariani.

A fare notizia è però la rissa scoppiata all’intervallo del primo tempo. I giocatori del Betis si lamentavano di interventi molto duri da parte dei calciatori del Como e uno di questi contrasti ha fatto scattare la scintilla: Fornals ha dato uno schiaffo a Perrone che ha reagito colpendo l’avversario. Questa è stata la miccia che ha acceso il parapiglia con un tutti contro tutti che si colpivano sotto lo sguardo incredulo dell’arbitro.

L’episodio ha poi coinvolto anche le panchine e gli staff tecnici. Alla fine l’arbitro ha ristabilito l’ordine con diverse ammonizioni e due espulsioni: quella di Bellerín da un lato e di Perrone dall’altro.

🚨 Things got heated between Cesc Fàbregas' Como and Manuel Pellegrini's Betis… in a preseason friendly! #como #betis pic.twitter.com/ps1kuz6ymR — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 6, 2025

