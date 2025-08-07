Lazio, Sarri ferma le cessioni: senza nuovi acquisti vuole tenere tutti

RASSEGNA STAMPA - Sarri blocca tutte le cessioni. Con il blocco del mercato imposto alla Lazio che sta impedendo la possibilità di effettuare colpi in entrata, il tecnico toscano ha chiesto alla società di non effettuare tagli, per il momento, e di aspettare la fine del mese di agosto. Nonostante il club biancoceleste debba necessariamente liberarsi di almeno due pedine per ridurre l'elenco over da 19 a 17 elementi, Mau ha espresso la volontà di tenere tutti i giocatori, così da non rischiare di rimanere scoperto in caso di infortuni o problemi di altra entità.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la probabile conferma di Cancellieri sembrerebbe mettere Noslin alla porta, ma i tempi di recupero ancora da decifrare di Isaksen, fermo per una mononucleosi, suggeriscono cautela, con l'ex Verona che, almeno per ora, potrebbe anche restare. In difesa, invece, c'è la questione Gigot, ancora alle prese con un mal di schiena che lo sta tenendo lontano dal campo. Il francese sembrerebbe essere fuori dai piani, ma l'infortunio di Patric, che starà fuori un mese, e la squalifica per due turni di Romagnoli, hanno portato la Lazio a non accelerare per una sua cessione, anche per evitare minusvalenze.

Sugli esterni, poi, Sarri ha deciso di rallentare l'uscita dell'ex Primavera Ruggeri e di tenersi stretto Hysaj, così da avere più soluzioni possibili, mentre a centrocampo persino Basic, che sembrava essere il primo nella lista dei cedibili, ha possibilità di conferma con il 4-3-3. Nonostante la necessità di riequilibrare il rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi spinga la società a vendere, Lotito ha concesso a Sarri diritto di veto sulle cessioni. Il Comandante potrà prendere tempo fino al 2 settembre, data in cui la lista dei giocatori utilizzabili per la Serie A diventerà definitiva. A gennaio la Lazio potrebbe tornare ad effettuare acquisti, ma, fino ad allora, Mau avrà bisogno di tutti per cercare di essere competitivo per l'Europa.

