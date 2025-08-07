Lazio, Belahyane si ferma per infortunio: a rischio l'esordio contro il Como
RASSEGNA STAMPA - Reda Belahyane si ferma per infortunio. Nella giornata di ieri, il centrocampista marocchino ha accusato un problema di natura muscolare, che lo ha costretto a saltare entrambe le sedute di allenamento programmate per la giornata. Le condizioni dell'ex Verona verranno valutate nelle prossime ore, ma, come riportato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, a Formello prospettano uno stop di almeno 10 giorni.
Belahyane sarà sicuramente indisponibile per l'amichevole contro il Burnley e probabilmente resterà fuori anche per il test di Rieti contro l'Atromitos. L'esordio in Serie A contro il Como è fissato per il 24 agosto e la sua presenza è, al momento, tutt'altro che scontata.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.