Provedel, un inizio da campione. E adesso sogna gli Europei...

RASSEGNA STAMPA - "Che finimondo per quel portiere biondo", cantano i tifosi della Lazio mentre si riscalda Ivan Provedel diventato subito beniamino della tifoseria. Il portiere, arrivato in estate dallo Spezia, ha rubato subito la scena e si è guadagnato subito il ruolo di guardiano dei pali biancoceleste. Il ballottaggio con Maximiano è durato appena sei minuti. Dopo la frittata del portoghese, Provedel si è tenuto stretto il posto da titolare a suon di parate e ottime prestazioni. E' diventato un punto fermo di Sarri che adesso non ci rinuncia mai. Dopo qualche mese, Ivan è già entrato nella storia del club capitolino facendosi spazio nella Top 10 dei portieri per imbattibilità. Mancini lo ha inserito nel giro della Nazionale per gli ultimi impegni di Nations League. Donnarumma è intoccabile, Meret in questo momento è più avanti nelle gerarchie.C'è a disposizione il ruolo di terzo che Provedel si giocherà con Vicario. L'obiettivo sono i prossimi Europei del 2024 in Germania.