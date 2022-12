Calciomercato Lazio, dalla Polonia: "A Formello in prova due giovani..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il mercato non è ancora iniziato, ma la Lazio si sta già muovendo anche per rafforzare il suo settore giovanile. In particolar modo, sotto le attenzioni del club c'è la Primavera, che in questa stagione ha l'obiettivo di tornare nella massima categoria. Il direttore Angelo Fabiani, oltre alla trattativa con il Sorrento per il fratello di Keita, guarda anche all'estero, in particolar modo in Polonia, dove sembrerebbe esser riuscito a strappare un accordo per due giovani del Ruch Chorzów. Secondo quanto riporta sportowefakty.wp, Antoni Franke e Bartłomiej Barański, entrambi giocatori classe 2006, saranno, infatti, in prova alla Lazio fino a mercoledì, quando Sanderra e il suo staff daranno il loro responso decisivo. Il primo è un difensore centrale che, in questo inizio di stagione, è riuscito a esordire tra i professionisti nella Coppa di Polonia; il secondo è una punta che, invece, vanta già tre presenze tra la coppa nazionale e il campionato. La società biancoceleste non è l'unica a essersi mossa su di loro, anche il Bologna, infatti, aveva mostrato interesse per il difensore Franke, ma in questo senso la Lazio è stata brava a muoversi in anticipo.