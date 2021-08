Calciomercato Lazio, su Caicedo non solo il Genoa: un altro club sull'attaccante

Caicedo potrebbe dire addio alla Lazio. Sarri è stato chiaro, ci sono tre attaccanti per un solo posto e ha chiesto un solo centravanti alle spalle di Immobile. Uno tra l'ecuadoriano e Muriqi dunque dovrebbe andar via, ma tra i due Caicedo sembra quello più quotato a lasciare la Capitale. Infatti, nella partita Empoli - Lazio finita per 1-3, ad entrare nel match è stato proprio il kosovaro, mentre solo panchina per l'ex Espanyol. Nel frattempo il Genoa ci prova e ha già avviato i discorsi da qualche giorno. Nella giornata di lunedì l'accordo con il calciatore sarebbe stato trovato per un trasferimento a titolo definitivo e un biennale. Ma dopo i primi contatti con il club rossoblù, Caicedo starebbe riflettendo sulla possibile destinazione. Questo ripensamento dovrebbe riguardare anche la moglie, in quanto non molto convinta del cambio città.

FUTURO - Entrambi vogliono compiere una scelta ponderata sul prossimo trasferimento - sia la meta che la squadra - dato che Roma è davvero gradita a Maria Garcia. La finestra di calciomercato è prossima alla chiusura (31 agosto) ma un altro club sarebbe interessato all'attaccante della Lazio. Secondo Calciomercato.it l'ecuadoriano sarebbe finito anche nel mirino della Sampdoria, che nelle ultime ore si è fatta avanti con insistenza. E' derby della Lanterna, ma per il momento Caicedo vorrebbe rimanere alla corte di Sarri fino alla scadenza del contratto (2022), e solo l'anno prossimo scegliere la futura destinazione.

