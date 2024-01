Calciomercato Napoli, nuovo acquisto: slitta il giorno dell'arrivo

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è pronto a regalare a Mazzari un nuovo rinforzo per il reparto arretrato. La dirigenza azzurra è pronta a chiudere per un difensore dell'Udinese. Il nome in questione è Nehuen Perez. Il giocatore disputerà l'ultima gara con la maglia dei friulani oggi pomeriggio contro l'Atalanta. L'Udinese ha fatto slittare la cessione all'inizio della prossima settimana, in quanto sta cercando sul mercato il suo erede. Come riporta TMW, l' intesa economica tra i due club è stata definita sulla base di un'offerta da 18 milioni di euro bonus compresi. Il difensore andrà a guadagnare un milione e settecentomila euro a stagione fino al 30 giugno 2029, più un bonus di 150 mila euro legati alla qualificazione del Napoli alla prossima Champions. Si tratta del secondo acquisto per il Napoli per ciò che concerne il reparto difensivo, dopo Mazzocchi.

TORNA ALLA HOMEPAGE