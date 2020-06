Anna Falchi: "Episodi sgradevoli con i tifosi della Roma? Mai, ho sempre utilizzato l'ironia"

In un'intervista rilasciata a Super Guida Tv, Anna Falchi, madrina biancoceleste si è espressa sulla rivalità con i tifosi della Roma: "Episodi sgradevoli? Assolutamente no. Ho sempre usato l’ironia nei confronti del calcio. Mi seguono e mi scrivono non solo tifosi laziali ma anche di altre squadre. Anzi, alcuni cambierebbero squadra per rendermi felice. Finora ho ricevuto solo cose positive e non ho mai avuto alcun tipo di problema. Cosa farò in caso di scudetto? Come ho detto non farò niente. Sono la madrina però di una bella iniziativa che avremo modo di vedere appena giocherà la Lazio. Sugli spalti dello Stadio Olimpico sono state posizionate delle sagome dei vari tifosi e tra quelle ci sono anche io. Il ricavato di questa iniziativa che prende il nome di “Tu non sarai mai sola” sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana. Sarà come essere presenti quando la Lazio gioca in casa".

