Brambati: "Lazio società solida, Inzaghi una sua creatura"

La Lazio sta vivendo un ottimo momento forse per la prima volta in questa stagione la squadra di mister Inzaghi sembra essere quella che lo scorso anno aveva esaltato tifosi e non solo. Queste le parole dell'ex calciatore Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio: "Inzaghi? Credo sia un'eccezione, è una creatura della società e ha accompagnato la Lazio in un'ascesa che nessuno si aspettava. Tutti ci ricordiamo che è arrivato lì per il mancato arrivo di Bielsa sulla panchina della Lazio. Ha avuto successi anche grazie al grande lavoro di Tare. Questi progetti hanno bisogno di conferme e la Lazio ha dimostrato di essere una società solida e di avere le idee chiare. Quando c'è un progetto del genere, puoi tenere gli allenatori per molti anni. Sono contento che una squadra italiana segua le orme di squadre straniere che procedono per lungo tempo con un progetto tecnico preciso".

