Cagliari, l'ex Biondini: "La Lazio non è la migliore contro cui riuscire a cambiar rotta"

Nel match program di Lazio - Cagliari, pubblicato alla vigilia della sfida sui canali ufficiali biancocelesti, anche l'intervista a Davide Biondini, ex rossoblù. L'ex centrocampista, dal 2006 al 2012 in terra sarda, ha spiegato: "La squadra sarda si sta completando, nel corso del mercato di gennaio sono arrivati dei calciatori importanti, ma non si può negare che abbia qualche problema, perché la vittoria sta mancando da tante partite. La Lazio, invece, è in grande forma ed è tra le formazioni più forti del campionato. La squadra biancoceleste non è la compagine migliore con la quale riuscire a cambiare la rotta. Ai vertici della classifica ci sono tante squadre che lottano e, per questo motivo, il gruppo di Inzaghi è atteso da una partita molto importante. Domenica mi aspetto una bella gara perché entrambe le formazioni scendono in campo per giocare il proprio calcio, sarà un match divertente".

I PROBLEMI DEL CAGLIARI - "Oltre a fare fatica in attacco, dato un po' strano per le squadre di Di Francesco, il Cagliari si trova in uno di quei periodi nei quali la squadra viene punita ad ogni errore commesso. La squadra sarda deve ritrovare anche un'identità difensiva di suadra, perché i rossoblù sono reduci da sei sconfitte ed un pareggio. Le formazioni che si affronteranno all'Olimpico si trovano in momento completamente opposti".

