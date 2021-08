Calciomercato Lazio, accelerata decisiva: Pedro ai dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 - La pista Pedro è diventata incandescente. La Lazio ha accelerato nella mattinata ed è a un passo dal chiudere l'acquisto dell'esterno spagnolo, già allenato da Sarri al Chelsea. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Pedro si libererà dalla Roma (a cui verranno riconosciuti dei bonus futuri) e sottoscriverà un biennale con i biancocelesti da 2.5 milioni a stagione più bonus. Il Comandante avrà così la prima alternativa sugli esterni d'attacco, nell'attesa di completare il calciomercato con la cessione di Correa e l'ingresso di un titolare. Il classe '87, campione di tutto con il Barcellona, sarà anche la chioccia alle cui spalle cresceranno i due baby Raul Moro e Luka Romero.

Un’idea che col passare delle ore sta diventando qualcosa di più. La Lazio pensa davvero a Pedro Rodriguez Ledesma, campione di tutto col Barcellona, poi comprimario di lusso al Chelsea e infine scaricato dalla Roma dopo un anno tra alti e bassi. Pedro è una richiesta di Sarri, a Londra hanno vinto una Europa League, l’allenatore l’ha sempre definito uno “incapace di sbagliare una partita importante”. Pedro è una pista da tenere in considerazione perché la Roma l’ha messo ai margini, il feeling con Mourinho non è scattato, il portoghese l’ha tagliato. I giallorossi vorrebbero liberarsene, ha un ingaggio da tre milioni di euro netti a stagione fino al 2023, i Friedkin hanno bisogno di alleggerire il monte ingaggi. La Roma spera ancora di ottenere qualcosa dalla cessione, il club di Trigoria valuta Pedro circa due milioni, ma se non dovessero arrivare offerte del genere, negli ultimi giorni di mercato può entrare nell’ordine di idee di svincolarlo. La Lazio aspetta, il cartellino a parametro zero può essere un’occasione. Ma non è escluso che i due club possano avere un contatto diretto e capire il da farsi. Lotito non vorrebbe spendere per il cartellino, ma si può anche trovare un punto d'incontro per accontentare le esigenze tecniche di Sarri e quelle economiche della Roma.

OFFERTA - Pedro andrebbe a completare il reparto, può arrivare con la permanenza di Correa o con la cessione del Tucu e l’arrivo di un altro titolare (Kostic?). Lo spagnolo, 25 trofei in carriera, farebbe da chioccia anche ai giovani Moro e Romero. La Lazio è in contatto con l’entourage del ragazzo che ha recepito l’interesse e non avrebbe grossi problemi nel cambiare sponda del Tevere, anche perché ritroverebbe un allenatore che lo stima e lo metterebbe al centro del proprio progetto tecnico. La Lazio - secondo alcuni rumors - sarebbe pronta a mettere sul piatto un contratto biennale da 2,5 milioni a stagione, mentre l’agente del giocatore vorrebbe arrivare ai tre milioni che al momento gli garantisce la Roma. Distanza minima e nuovi contatti sono previsti nelle prossime ore per definire l'intesa tra club e giocatore. La Lazio pensa al clamoroso intreccio che coinvolge anche i cugini. Non accade dal 1981, quando Carlo Perrone passò dai biancocelesti ai giallorossi, per poi tornare alla base. Pedro sarà il prossimo? Sarri spera di sì...

