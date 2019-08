Calciomercato Lazio, da Chalov a Fofana: i nomi della giornata di oggi

Giornata ricca di nomi e profili – più o meno – nuovi per il calciomercato della Lazio, che registra anche un'ufficialità: Marius Adamonis è un nuovo giocatore del Catanzaro. Per il lituano si tratta del terzo prestito consecutivo dopo quelli alla Salernitana e alla Casertana, la sua strada non si è ancora definitivamente separata da quella dei biancocelesti. Nessuna novità in difesa, reparto dove la Lazio dovrà muoversi in uscita. Wallace e Patric restano i partenti più probabili ma, anche nel caso in cui dovessero essere piazzati (per il brasiliano c'è poco di concreto, mentre lo spagnolo si sta allontanando dalla Fiorentina vicina ormai a Lirola), difficilmente il ds Tare penserebbe a un nuovo acquisto. Il neo arrivato Cipriano e Armini – entrambi giocatori per la Primavera - potrebbero essere impiegati in qualche occasione anche con la prima squadra.

CENTROCAMPO: QUANTI PER IL POST MILINKOVIC - Se mai ci sarà, un post Milinkovic. Il serbo, al momento, potrebbe trasferirsi solo in due club: il PSG, che trattenendo Neymar si ritirerebbe quasi certamente dalla corsa, e il Manchester United. I Red Devils sono stati vicini al giocatore – che rimane l'obiettivo numero uno per il post Pogba – ma ora stanno valutando altre opzioni. Oltre a Bruno Fernandes e Rakitic, è Matuidi l'ultimo profilo vagliato dal club inglese. La possibilità di vedere Sergej in Premier League rimane viva, ma il tempo stringe (il mercato inglese chiude l'8 agosto). In caso di cessione di Milinkovic, Yazici (per cui il Lille ha fatto una nuova proposta) e Szoboszlai non sarebbero gli unici nomi sulla lista di Tare per sostituirlo: Renato Sanches, Fofana, Pereiro, Klaassen e Venaken sono tutti candidati in linea con l'identikit del perfetto sostituto del Sergente. Capitolo Casasola: la situazione attorno all'ex Salernitana è intricata, il suo futuro alla Lazio rimane un'incognita e le offerte non mancano.

ATTACCO: LLORENTE, CHALOV E CAICEDO... - Nelle ultime ore attorno alla Lazio si è nominato con insistenza Fernando Llorente. L'ex Juventus è una possibilità, ma va battuta la concorrenza della Fiorentina e soprattutto liberata una casella da ariete: uno tra Milinkovic e Caicedo dovrà partire. E proprio sul Panteròn non ci sono certezze. L'ecuadoriano sta trattando il rinnovo con la Lazio, se resterà non lo farà a scadenza. Un altro nome che difficilmente potrebbe arrivare senza la cessione del numero 20 di Inzaghi è quello di Fedor Chalov. Il russo piace, ma costa tanto e non verrebbe di certo a fare la terza punta. Infine, un'altra ufficialità che non riguarda direttamente i biancocelesti: Andre Shurrle si è trasferito in prestito allo Spartak Mosca dal Borussia Dortmund. In passato l'esterno si era offerto alla Lazio.

