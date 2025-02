Calciomercato Lazio | Retroscena Provstgaard: era atteso a Pisa, poi...

La Lazio si è assicurata Oliver Provstgaard. Su di lui era forte l'interesse del Pisa che, come riportato dal Quotidiano Sportivo, aveva chiuso l'affare e l'aspettava in città in giornata. Ma l'inserimento della Lazio, con un'offerta raddoppiata rispetto a quella da 4 milioni di euro dei nerazzurri, ha fatto saltare l'accordo iniziale. Il Velje, per questo, si è tirato indietro e non ha permesso al suo giocatore di partire. La società toscana ora è furiosa ed è costretta a virare su nuovi obiettivi in difesa.