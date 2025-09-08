Calciomercato Lazio | Simic in biancoceleste? Sarebbe un favore al Milan

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha messo nel mirino Jan-Carlo Simic, difensore centrale dell'Anderlecht, e stando alle ultime indiscrezioni sarebbe pronta a formalizzare un'offerta per convincere il club belga a lasciarlo partite. I biancocelesti, però, dovranno fare i conti con una richiesta di 12 milioni di euro che rischia di dar vita a una trattativa che verrà portata avanti nel corso delle prossime settimane.

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, uno dei motivi per cui l'Anderlecht valuta così tanto il proprio calciatore, non sarebbe solo per il rendimento avuto nelle ultime stagioni, ma anche per una percentuale sulla futura rivendita - pari al 20% - che andrà poi riconosciuta al Milan, squadra che ha lanciato il classe 2005 nel calcio professionistico, dopo averlo acquistato nel 2022 dallo Stoccarda.

