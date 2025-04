Calciomercato Lazio | Udinese, Solet: "In Serie A posso veramente esplodere"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È senza dubbio il protagonista della seconda parte di stagione dell'Udinese. Si tratta di Oumar Solet: arrivato a gennaio, ha da subito stupito tutti. Comprese diverse squadre di Serie A, come la Lazio che lo tiene d'occhio per il prossimo mercato. Ospite della trasmissione Udinese Tonight, il centrale bianconero ha parlato del suo percorso in Italia e proprio del suo futuro, che può essere ancora nel nostro campionato. Questo è ciò che ha detto: "Mi sento molto bene da quando sono arrivato in Italia, le cose possono solo andare meglio di anno in anno. La Serie A è uno dei due-tre campionati migliori al mondo, quindi sono contento di essere qui. Spero di poter fare ancora di più, è un campionato in cui posso veramente esplodere".