CLASSIFICA | La Lazio vince e torna i corsa per l'Europa: superata momentaneamente la Roma

Il gol preso al 94' macchia la prestazione della Lazio, che riesce comunque a vincere e conquistare tre punti d'oro in ottica classifica. I biancocelesti passano sul Sassuolo per 2-1 e si portano al quinto posto. Superate momentaneamente Roma e Atalanta che dovranno gocare domani contro Sampdoria e Napoli. Gli emilianirimangono bloccati a 43 punti e potrebbero essere scavalcati dal Verona. Il quarto posto rimane un'utopia per la squadra di Sarri: la Juventus è in vantaggio di 7 punti. Ci sono ancora 7 partite per consolidare la posizione in classifica e qualificarsi alla prossima Europa League.