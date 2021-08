DIRETTA - Calciomercato Lazio, da Correa a Kostic: tutte le trattative

Il mercato della Lazio è in una fase complicata, l'indice di liquidità non si è ancora sbloccato e quindi i colpi non possono essere ufficializzati. Maurizio Sarri sperava di poter contare su qualche nuovo volto nel ritiro in Germania, ma dovrà ancora attendere. La cessione di Correa sbloccherebbe il mercato e regalerebbe le pedine per completare lo scacchiere di mister Sarri.

CESSIONI

La situazione Joaquin Correa tiene bloccato tutto. Raffreddatasi la pista Psg, il futuro del sudamericano potrebbe essere in Premier League. Oltre ai sondaggi di Tottenham e Everton, potrebbe esserci l'inserimento dell'Aston Villa. Sul Tucu c'è sempre l'interesse dell'Inter, qualora dovesse essere ceduto Romelu Lukaku. La Lazio in rosa ha diversi esuberi. Uno di questi è Riza Durmisi che sembra aver mercato in Danimarca e Spagna. Un altro nome è quello di Bobby Adekanye, per cui è probabile un ritorno in Olanda. Per quanto riguarda Gondo, il Como è sempre in pole ed è pronto a dare un ultimatum al giocatore, sull'attaccante ivoriano ci sarebbe anche l'interesse dell'Ascoli. Casasola è vicino al Frosinone. Cicerelli potrebbe approdare al Parma o alla Reggina.

OBIETTIVI

L'obiettivo principale in caso di cessione di Correa è Filip Kostic, calciatore serbo dell'Eintrach Francoforte. La squadra tedesca vuole 20 milioni e, senza cessione del Tucu, l'operazione difficilmente andrà in porto. Un altro nodo da sciogliere è che per far spazio al serbo dovrebbe liberarsi anche uno slot da extracomunitario ora occupato da Kamenovic. Stesso discorso vale per l'inglese classe 2000, Hudson-Odoi del Chelsea, disposto a farlo partire in prestito. Le alternative rimangono, Callejon, Januzaj e Shaqiri. Lo svizzero ha chiesto la cessione al Liverpool. Può tornare di moda anche Josip Ilicic su cui c'è anche il Milan. A Sarri piace parecchio e avrebbe dato l'ok. Basic è pronto a diventare un nuovo calciatore biancoceleste, appena sarà risolto il caso indice di liquidità, il croato si aggregherà ai biancocelesti.

Pubblicato il 6/08 alle 10.00