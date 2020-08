DIRETTA - Calciomercato Lazio: suggestione Anderson, occhio a James Rodriguez

Nella serata di ieri è ufficialmente sfumato David Silva. Il comunicato della Real Sociedad è stata una doccia fredda per i tifosi della Lazio, convinti che il 'Mago' avesse finalmente deciso di approdare nella Capitale. Anche perché anche gli ultimi dettagli erano stati limati, l'accordo era stato trovato e le visite mediche fissate per la prossima settimana. Nonostante l'amarezza, ora la dirigenza dovrà virare sul cosiddetto piano B, un alternativa a David Silva anche per risollevare l'umore della piazza. Edinson Cavani sembra ormai diretto a Lisbona, anche se non è da escludere un tentativo in extremis. C'è poi la suggestione Felipe Anderson, in uscita dal West Ham. Una pista italiana può essere quella che conduce a Rodrigo De Paul, perfetto per integrare il centrocampo della Lazio, ma l'Udinese parte da una richiesta di 35 milioni di euro. Un altro nome da tenere d'occhio è quello di James Rodriguez, in uscita dal Real. I rapporti tra la Lazio e Mendes sono ottimi, ma la pista appare complicata, anche per l'alto ingaggio richiesto dallo stesso calciatore. Altri grandi nomi sul mercato quelli di Rakitic e Thiago Silva.

STAND-BY BORJA MAYORAL - Rimane in stand-by l'operazione Borja Mayoral, soprattutto poiché non è stato raggiunto l'accordo sulla recompra. Negli ultimi giorni i contatti tra i club si sono diradati sempre di più, con il Valencia che sta cercando di bruciare la concorrenza e la Fiorentina che ha sondato il terreno. Tra le alternative c'è Giovanni Simeone: in queste ore l'agente ha riallacciato i contatti con l'agente dell'attaccante argentino per capire la fattibilità di un'eventuale operazione.

GLI ALTRI NOMI - Dalla Spagna il nome nuovo accostato alla Lazio è quello di Sergey Pinyaev, in forza al Chertanovo Mosca. Ma oltre ai biancocelesti, sembrano essersi interessate anche Barcellona, Real Madrid, Ajax, Liverpool, Dortmund e PSV. Vicine alla loro conclusione, infine, le operazioni che portano a Fares e Muriqi. Per quanto riguarda il mercato in uscita, rimangono Bastos e Caicedo come possibili partenti.