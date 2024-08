È morto Ottaviano Del Turco, grande tifoso della Lazio: le parole del figlio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È morto Ottaviano Del Turco, ex presidente della regione Abruzzo e, in precedenza, vice segretario della Cgil di Luciano Lama e poi segretario del Psi. Aveva 79 anni, grande tifoso della Lazio. La notizia è stata data dal figlio Guido con un post su Facebook. "Ciao papà. Ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni, quando il mare è andato in burrasca", ha scritto Guido Del Turco.

