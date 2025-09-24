Esposito sicuro: "Lazio, non bisogna fare drammi! Il derby era equilibrato..."

Ai microfoni di news.superscommesse.it, l'ex calciatore Massimiliano Esposito si è espresso su alcuni temi relativi alle prime quattro giornate di Serie A, parlando anche della Lazio e del derby perso contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sulla Lazio sto sentendo molte critiche, specialmente per quella che è stata la campagna acquisti. Indubbiamente, è un momento molto delicato, ma mi auguro che tutto questo trend negativo si possa invertire quanto prima. Di derby ne ho giocati due a Roma, quindi so benissimo che si tratta sempre di una partita a sé. Domenica ho visto un un sostanziale equilibrio tra le due e poteva essere destinata a uno 0 a 0, ma c'è stato un erroraccio al limite dell'area che ha cambiato la storia. Fa male perdere così. Andranno rivisti un bel po' di aspetti e ci sarà da rimboccarsi subito le maniche tutti insieme, ma direi che, nonostante tutto, non bisogna fare drammi. C'è tutto il tempo per recuperare, siamo soltanto alla quarta giornata, e sono certo che il lavoro di Sarri comincerà a portare i propri frutti tra non molto. Questa sconfitta sarà d'insegnamento per il prosieguo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.