Lazio, la risposta dei tifosi dopo il derby: esaurito il settore ospiti di Marassi

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sold out il settore ospiti di Marassi. Per l'ennesima trasferta della Lazio, i tifosi biancocelesti hanno risposto ancora presente, anche dopo il derby perso. Per la gara contro il Genoa, infatti, sono stati già venduti 871 biglietti, come riportato da Il Corriere dello Sport. La parte deglli saplti concessa ai laziali è stata ridotta rispetto agli standard a causa dei lavori in corso dello stadio. Quello che conta, però, è che ancora una volta la squadra di Sarri avrà il supporto del suo popolo lontano dall'Olimpico.

