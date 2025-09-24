Asprilla ricorda: "Il mio gol più bello l'ho segnato contro la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

L'ex attaccante Faustino Asprilla è intervenuto ai microfoni della Gazetta di Parma per ripercorrere la sua esperienza vissuta in passato con la maglia del Parma. Ricordando alcuni dei momenti più importanti in gialloblù, il colombiano ha citato anche la Lazio. Di seguito le sue parole: "Il mio gol più bello? Quello contro la Lazio, a mio parere, è stato stupendo: controllo e tiro al volo in girata. Anche quello contro il Napoli, dribblando l’intera difesa partenopea, è indimenticabile. Devo dire però che anche in trasferta mi sono sempre fatto rispettare: la punizione allo Stadio Meazza a contro il Milan degli invincibili, per esempio, ha scritto un pezzo di storia della Serie A. Che bello battere la Juventus nel doppio confronto e alzare la Coppa Uefa, in una notte magica a San Siro. È un trofeo, quello conquistato nel 1995, a cui sono molto legato".

