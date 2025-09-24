Ex Lazio | Protti e il suo gol nel derby: "I tifosi ancora lo ricordano..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini di Tuttosport per Igor Protti. L'ex attaccante, che ora sta combattendo con una neoplasia che gli è stata diagnosticata a giugno, ha ricordato il suo passato alla Lazio e il suo gol nel derby contro la Roma nel '97. Di seguito le sue parole.

"Il gol con la Lazio nel derby? Accadde nel maggio del ‘97. La Roma era passata in vantaggio con Balbo e la partita era ai titoli di coda. Rambaudi vide che stavo entrando in area e lanciò un assist che controllai senza errori mettendo la palla alle spalle di Cervone. Quel gol è ricordato perché a Roma il derby non è una partita, ma la partita, la gara più importante dell’anno. A Bari, sinceramente, sarei rimasto anche in B se non fosse arrivata la Lazio con un’offerta irrinunciabile".

"Mi sono trovato bene ovunque ed oggi seguo con interesse tutte le mie ex squadre. A tutte queste, nessuna esclusa, sono legato, anche se chiaramente in una città dove hai vissuto di più e hai più rapporti personali hai anche più possibilità di dare e ricevere affetto".

