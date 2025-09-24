Napoli, il report sull'infortunio di Alessandro Buongiorno: c'è lesione
24.09.2025 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Arrivano aggiornamenti da casa Napoli sull’infortunio di Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale, fa sapere il club azzurro, si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.
Il centrale azzurro, si legge nel comunicato stampa ufficiale della società, ha già iniziato l'iter riabilitativo.
Senza Buongiorno, ovviamente, sono ripresi gli allenamenti a Castelvolturno in vista della sfida di campionato con il Milan, in programma domenica alle 20:45. Il gruppo di Antonio Conte ha svolto lavoro in palestra e, successivamente, è stato impegnato in una seduta tecnica in campo.