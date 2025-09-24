Verratti: "L'Europeo con l'Italia? Chiuso il cerchio vincendo con Insigne e Immobile"

TUTTOmercatoWEB.com

Una storia bellissima. Dal Pescara all'Europeo vinto con l'Italia: Verratti, Insigne e Immobile insieme. Hanno giocato in squadre diverse, ma il successo in azzurro li ha riuniti e chiuso il cerchio della loro carriera. L'ex centrocampista a riguardo ha detto: "La vittoria dell'Europeo con l'Italia è il più bel ricordo che ho nel calcio. Perché vincere per la propria Nazione è qualcosa difficile da spiegare e averlo fatto con i miei amici è stato incredibile. Con Insigne e Immobile abbiamo iniziato tutto insieme, abbiamo chiuso il cerchio vincendo qualcosa con il nostro Paese".

