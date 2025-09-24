Lazio, Cardone: "Il reintegro di Basic dipende da Vecino. Su Rovella..."

Intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone si è soffermato sull'emergenza a centrocampo della Lazio, parlando della possibile operazione di Rovella e dell'eventuale reintegro di Basic nella lista per il campionato. Queste le sue parole: “Rovella sta pensando all’operazione, resta viva anche la pista della terapia conservativa. Il suo orientamento è tenere duro in queste due gare che la Lazio è in emergenza per poi operarsi dopo la sosta. I medici consigliano l’intervento per accelerare i tempi.

"Gila mediano? Dipende da una serie di incastri. Se oggi Vecino torna ad allenarsi col gruppo, e lavora bene per cinque giorni, credo potrà iniziarla la gara lunedì. Gila penso che sia l’ultima opzione per il centrocampo".

"Il reintegro di Basic non è così scontato, per una questione di regole di lista; il giocatore che escludi ora non puoi inserirlo al posto di chi lo sostituisce al momento. Ecco anche perché molto dipende da Vecino”.

