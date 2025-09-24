Coppa Italia, proseguono i sedicesimi di finale: ecco le gare in programma

TUTTOmercatoWEB.com

Continuano i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ieri si sono qualificate Cagliari, Udinese e Milan (che agli ottavi affronterà la Lazio di Sarri), mentre oggi sono in programma altre tre partite. Le gare inizieranno alle 17 con Parma - Spezia, poi si proseguirà alle 18:30 con Verona - Venezia e si chiuderà con Como - Sassuolo alle 21.

