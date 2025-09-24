Mazzoleni 'denuncia' la Figc: "Non paga i compensi da aprile"

TUTTOmercatoWEB.com

Gli arbitri della Serie A sono al centro delle polemiche per la gestione delle gare, ma nelle ultime ore è arrivata in direzione opposta una denuncia pubblica da parte di un ex fischietto. Si tratta di Mario Mazzoleni che, dagli studi di Sportitalia, ha rivelato: "Ad oggi gli arbitri non hanno ancora ricevuto gli stipendi della parte finale del campionato scorso. VAR, non VAR, eccetera. Vi dico per certo, mancano aprile, maggio e giugno sicuramente. Se vi sembra normale, indipendentemente dagli errori tecnici, che aspettino ancora i soldi della passata stagione… A me sembra un problema della Federazione, che condiziona anche il rendimento degli arbitri in campo".

Concludendo, Mazzoleni ha spiegato anche la strategia attuata dagli arbitri nei confronti di AIA e FIGC: "Inizialmente hanno cercato di minacciare in modo velato la Federazione. Allenamenti, trasferte, diritti di immagine, gestione di presenza: sono tanti soldi. La settimana scorsa una delegazione AIA si è recata a Roma da Gravina, avendo la promessa, non so se fantomatica o da circo, di avere più soldi per meno arbitri, una specie di superlega".

