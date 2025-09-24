Milan, la strana esultanza di Nkunku con un palloncino: il significato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Cristopher Nkunku ha partecipato alla festa del Milan che, nella serata di ieri, ha battuto il Lecce per 3-0 qualificandosi agli ottavi di Coppa Italia dove affronterà la Lazio... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > NKUNKU <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.