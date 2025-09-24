Lazio - Roma, la reazione di Sarri e Castellanos all'errore di Dia - VIDEO

Settimana complicata per la Lazio che, dopo la sconfitta nel derby, dovrà trovare la forza di reagire e rialzare la testa per dare una svolta alla stagione. Non sarà facile lasciarsi alle spalle quanto accaduto domenica all'Olimpico, soprattutto ripensando alle occasioni sprecate come quella clamorosa di Dia che, davanti a Svilar, sbaglia il tiro e si divora un gol. "Bordocam" di Dazn ha seguito l'azione da vicino e ripreso anche le reazioni di Sarri con le mani su viso e lo sguardo incredulo di Castellanos.

Errore Dia nel derby: 🫣❌

La reazione di Sarri, Gasperini e Castellanos



BordoCam #LazioRoma è disponibile ora su #DAZN! pic.twitter.com/tDwaKDcqxS — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 24, 2025

