Lazio, ag. Cheddira: "Che bello segnare a San Siro. E contro i biancocelesti..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il gol segnato a San Siro contro l'Inter, l'agente di Walid Cheddira, attaccante del Sassuolo che in passato era finito nel mirino anche della Lazio, ha celebrato le prestazioni del suo assistito ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, andando a sottolineare anche il suo ingresso nella partita contro la Lazio, vinta dalla squadra di Grosso al Mapei Stadiu.

"Fare gol a San Siro è una bella soddisfazione anche se non è servito purtroppo a portare punti. Siamo contenti comunque di come ha iniziato a livello personale Walid, anche se è solo l'inizio. Il ragazzo si è presentato nel migliore dei modi. Al di là del gol, anche con la Lazio è entrato con lo spirito giusto. Ha trovato un ambiente che lo ha accolto benissimo, l'allenatore ha detto di apprezzarlo sia come giocatore che come ragazzo. Walid lo conosco, è una garanzia da questo punto di vista".

