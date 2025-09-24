Lazio, è il compleanno di Ledesma: gli auguri della società all'ex capitano - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Oggi 24 settembre è il compleanno di Cristian Ledesma, attuale tecnico dell'U17. In questa giornata speciale, la società ha dedicato un pensiero all'ex capitano: "Spegne oggi 43 candeline Cristian Ledesma, attuale allenatore dell'Under 17 biancoceleste. L’ex centrocampista e capitano della Lazio arrivò in maglia biancoceleste nel 2006, giocando nella Capitale fino al 2015.

Nella Lazio, Ledesma vanta 318 presenze e 14 gol, risultando uno dei calciatori con più partite nella storia biancoceleste e conquistando due Coppe Italia e una Supercoppa italiana".

