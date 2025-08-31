Ex Lazio | Muriqi mattatore del Real Madrid: il dato clamoroso
Vedat Muriqi segna ancora con la maglia del Mallorca, ma non lo fa in una partita qualunque. L'ex Lazio timbra il cartellino contro il Real Madrid, ma il suo gol non è servito a nulla. Infatti, gli uomini di Xabi Alonso sono riusciti comunque a portarsi a casa i tre punti. Muriqi quando vede 'blancos' si accende: dal 2022 al 2025 infatti il pirata è sempre andato a segno contro il Real Madrid almeno una volta all'anno. Un dato non da tutti.
2022— gam (@mbaafraude) August 30, 2025
2023
2024
2025 pic.twitter.com/cOjkx0Chv7